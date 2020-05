Ex Señorita Colombia se recupera luego de tres operaciones de urgencia

Daniella, durante su gala final en Miss Universo.

El video

“Hoy paso para contarles por una situación de salud por la que estoy atravesando, pero más allá de contarles esta situación, quiero dejarles un mensaje muy bonito, sobre todo por el momento que estamos pasando”, con estas palabras arranca el video la barranquillera, de 31 años.

La exreina, que también es modelo y presentadora, sigue el clip narrando que todo empezó el 19 de marzo pasado, cuando aterrizó en Cartagena para pasar la cuarentena con sus familiares. Daniella relata que por esos días sentía un dolor abdominal molesto, pero lo atribuyó al colon inflamado, pero al ver que el dolor no se aliviaba, decidió consultar con su médico. Después de una serie de exámenes y pruebas, los especialistas confirmaron que ella tiene una masa en su zona abdominal. “Resulta que no era colon inflamado, porque pasó un mes y no tenía ningún síntoma de colon inflamado y cuando me hicieron los exámenes descubrimos que tengo una masa, una masita ubicada debajo de la costilla izquierda, detrás de mi abdomen”.

La exreina también confesó que se sometería al día siguiente a una cirugía para extraer la masa y dijo sentirse muy tranquila y con mucha fe. “Mañana (jueves 14 de mayo), a las siete de la mañana, vamos a retirar esa masita y, con el favor de Dios, todo va a estar súper bien, no necesitaré más nada”, agrega.

La exseñorita Colombia terminaba el clip con una profunda reflexión: “Por eso qué mejor momento que este para dejarles un mensaje de fe, de ánimo y de gratitud. Primero que todo, de fe, porque la fe es la que me ha mantenido alegre, la que me ha mantenido sonriente, sin preocupación, con ganas de vivir”.

Al video, se sumaron los comentarios de personas que le enviaron los mejores deseos a Daniella, uno de ellos fue el presentador Carlos Calero. “¡Mucha fuerza Dani! Nuestras oraciones están contigo. Dios te bendice”.