La mujer, entre lágrimas, agrega que lo que más le preocupa es dejar a sus hijos solos, pues ha sido padre y madre a la vez, y sus hijos mayores ya están entrando a la adolescencia, etapa en la que más los papás deben estar pendientes de sus hijos.

“Para mi legislación yo cometí un error pero ellos han cometido muchos otros conmigo y me he quedado callada por miedo, y por miedo he aceptado también cosas que con el tiempo espero poder demostrar cómo son realmente”, aseguró.

Además, al pie de su publicación escribió: “Yo no soy una narcotraficante, no se usar armas, no he matado a nadie. Yo jamás he atentado contra la salud ni la integridad de nadie. Jamás he sido parte d ninguna red criminal ni mucho menos intoxicado menores edad. Ninguno de estos calificativos corresponden a la persona que soy realmente.

Mi nombre fue manchado ante todo el país por una imputación inflada y desproporcionada, que hizo la fiscalía en mi contra y que los medios de comunicación amarillistas se encargaron de difundir”.