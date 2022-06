Ex de Mauro Urquijo tiene nuevo amor: “A rey muerto, rey puesto”

Además, María Gabriela reveló que ya tiene nuevo amor, con el que lleva 4 meses de relación, lo que deja claro que desde octubre de 2021 ya su matrimonio con Urquijo estaba pendiendo de un hilo, sobre todo cuando se supo que este se había ido de la casa por una “bobada” que ella no quiso hacer pública.

Aunque no se sabe realmente cuál fue el motivo de la ruptura, lo cierto es que fue la misma modelo trans a través de Lo sé todo que contó que ya no está con el actor manizaleño de 53 años de edad.

Sin embargo, en ese instante fue la modelo la que fue a buscar al actor, pero al parecer, tuvieron otro percance que habría sido el definitivo, pues Mauro la abandonó y no regresó más, por lo que ella comenzó otra relación.

“Ojala sea diferente... Después de mi separación quedé 2 meses en ‘shock’, pero pasaron 4 meses y Mauro no volvió. ¿Qué más voy a esperar? A rey muerto, rey puesto”, apuntó.

Agregó que “es centrado, no es viejo... Me ha mostrado cariño, me apoya”.

Sobre si revelará pronto su identidad, ella dijo que no tenía problema en decir de quién se trata. “Si él se siente bien, él va a salir públicamente”.

Finalmente, Ísler aclaró que no ha sabido más nada de Urquijo, pero que le desea lo mejor.

“No sé nada de él, jamás me dio la cara y no sé por qué... Solo le deseo éxitos y bendiciones. Lo quiero mucho, tiene un pequeño espacio en mi corazón”, reveló.

Por ahora, la modelo está en Bogotá adelantando proyectos de trabajo y recuperándose de “los problemas” que le dejó su antigua relación.

Cabe recordar que está pareja ha sido polémica por sus confesiones. La última vez ambos aseguraron que durante su matrimonio también han estado sexualmente con otras personas, es decir son una pareja “swinger”. (Mauro Urquijo y su esposa trans revelan que son pareja “swinger”)