Eugenio Derbez no se quería casar con Alessandra Rosaldo; esto dijo

"Le tenía mucho miedo al matrimonio, al compromiso, tenía la fama del 'incasable' -afirmó Derbez-, que andaba por aquí y por allá. Y sí, le tenía pánico al compromiso. Curiosamente, cuando estaba con Alessandra, recuerdo que me dijo: '¿Ya va en serio o no?' Y yo le dije que no. Nadie lo supo, pero terminamos, en algún momento de nuestra relación, como a los seis años".

"Entonces, sentí que esa era mi vida, me sentí Valentín, que tenía que sentar cabeza y volverse un hombre responsable, ahí decidí pedirle matrimonio a Alessandra, al punto de terminar un viernes la grabación de No se aceptan devoluciones, y al día siguiente, un sábado me casé. Mi vida cambió, mi carrera también y fue entonces cuando me mudé a Estados Unidos. Todo estuvo conectado", reflexionó el actor.

El 7 de julio de 2012, en la Parroquia de Regina Coeli, en Ciudad de México, Eugenio se casó con Alessandra Rosaldo, cantante, actriz, bailarina y presentadora mexicana. El matrimonio tiene una hija de 9 años. Aitana.