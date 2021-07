El pasado fin de semana Adriana Betancur preocupó a sus seguidores luego de compartir una imagen donde se le veían los ojos hinchados. Desde el 2019 la famosa presentadora viene batallando con problemas de salud luego de que su cuerpo empezara a rechazar el riñón que le habían trasplantado hace 6 años. Recientemente en el programa ‘Lo sé todo’, Adriana contó que: “Me dio una peritonitis, una inflamación en la cavidad peritoneal , y por una infección dejé de eliminar líquidos. Entonces llegué a pesar 10 kilos más, que era de puro líquido y toxinas que no podía eliminar”, confesó. Agregó que “esa hinchazón que ustedes veían en mis ojos era pura agua. Era todo el líquido que estaba acumulado en mi cuerpo y que no podía salir”.

Sin embargo, Adriana ha estado un poco más activa en sus redes sociales y en la dinámica de las preguntas decidió contestar algunas dudas de sus fanáticos. “Estoy mejorando, me siento bien. Con tratamiento estoy mucho mejor”, comentó la presentadora.

A Adriana le preguntaron innumerables veces, “¿Te puedo donar mi riñón?”, a lo que ella respondió: “No saben lo afortunada que me siento porque esto me lo han dicho muchas personas pero desafortunadamente la ley solo permite que en vida me pueda donar mi familia y en primer grado de consanguinidad”.

Luego de aclarar el porqué no podía recibir un riñón de todos los que se lo ofrecieron, la pregunta más sonada fue: “¿Por qué nadie de tu familia puede donarte el riñón?” y la paisa contestó: “Pues la compatibilidad debe ser muy alta y empieza por el tipo de sangre, y yo soy O- y en mi familia nadie es O-, entonces ya por ahí ninguno puede, me toca esperar donante”.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.