“Estoy haciendo lo que quiero”: Nataly Umaña habló sobre su matrimonio

Luego de esto, negó haber sido infiel y asumió que sí cayó en un juego de besos, pero que no ha sostenido relaciones sexuales con Melfi. También confesó que en este reality se reencontró con la Nataly que vuelve a ser niña y que en este momento ella es su prioridad.

“Claramente, la prioridad para mí, sigo siendo yo. En este reality me encontré con la Nataly que vuelve a ser una niña, que se ríe por estupideces, a no estar amargada. Y qué bonito y bendecido fui al haber estado con un hombre que me ha respetado hasta el final, pero sí necesitábamos como algo para tomar una decisión. Desafortunadamente, el amor no lo es todo. Lo hemos intentado muchas veces con amor y lo más lindo en 12 años es que nunca ha habido una persona de por medio. Yo no he puesto el cuerno: no me he acostado contigo (Melfi), me dejé llevar con el tema de los besos y jueguitos”, aclaró. Lea aquí: La casa de los famosos: esposo de Nataly Umaña eliminó sus fotos juntos