Estos son los secretos que reveló J Balvin en Made in Medellín

A través de un podcast de siete entregas que lleva como título Made in Medellín, J Balvin narra cómo hizo realidad el sueño de ser artista y convertirse en una figura de talla mundial.

Con la voz de sus padres (Alba y Álvaro), sus amigos (Andrés López y Carlos Herrera) y su exnovia (María Osorio), Balvin revela detalles de esa comunión, a veces compleja, entre la persona y artista. “Siempre he estado en esa dicotomía. Pero finalmente, sin Jose no hay J Balvin, yo creé ese personaje. Jose creó ese personaje. Pero a la final ese personaje soy yo, no puedo separarme de él“, revela en el segundo episodio de Made in Medellín, que se puede escuchar a través de Spotify

En ese mismo punto, habla de sus episodios de depresión, de la que revela que casi lo lleva a cancelar una gira por Estados Unidos y Europa, hasta ahora la más grande de su carrera. “Conozco mucho a J Balvin y poco a Jose, porque me dediqué mucho al personaje. Hubo momentos en los que J Balvin me ganó y ahí caí en muchos errores”.

También recordó su proceso de recuperación y cómo sus seguidores fueron fundamentales en ese momento difícil de su vida. “Ver cómo me fui curando en el proceso y cómo también lo compartía con mis fans, con la mínima intención de que me tuvieran lastima y pesar, pero si con la misión de que la gente que sufre depresión y ansiedad se sintiera respaldada. Como que OK, no soy el único, a J Balvin también le pasa”.

En el cuarto episodio se refiere a sus sueños, una constante en su vida, y de cómo hace 15 años se trazó la meta de no solo ser músico, sino de ser el mejor. “Mi sueño es que haya un exponente que lleve el reguetón, nuestro estilo de reguetón, al mundo, desde Colombia. Y ese siempre fue mi sueño y lo tuve muy claro. Nunca pensé menos, nunca soñé poco. Siempre soñé en grande”, cuenta el músico que se crió en el barrio Malibú, en el occidente de Medellín.

Sobre sus anhelos, Alba Mery Balvin anotó que su primer sueño fue que quería volar, “y de verdad que lo ha hecho”. Ella, que lo sigue llamando Josecito, lo define como un multiplicador de luz.

Sobre su relación con María, de la que fue novio durante 10 años y hoy considera su amiga del alma, dice que ella lo conoce más que él mismo. “Aunque yo no la conozco tanto, porque ella estaba muy pendiente de mi y me conoce muy bien”. Ambos cuenta la historia de cuando él le pidió matrimonio en una heladería en un centro comercial del occidente de Medellín.

El podcast fue estrenado a la una de la mañana de este jueves 23 de enero.

“A la gente se le olvida que los artistas en realidad son gente como cualquier otra”, dice su amigo Andrés López, que reconoce que Jose (así sin tilde) es una persona que tiene los pies sobre la tierra y no se cree la película de que es una superestrella. “Él se siente como si apenas estuviera empezando”.

En Made in Medellín hay un capítulo dedicado exclusivamente a Medellín y que cómo el reguetón, que nació en Panamá, bajo el rótulo de ragga, luego pasó a Puerto Rico y posteriormente consolidó a Medellín como la capital mundial del género urbano.

Sobre esa influencia urbana en Medellín afirmó que el género ya hace parte de la cultura local. “Cuando entra a una cultura, es imposible detenerlo. Es como cambiar el idioma”. Anota que ya es tan tradicional como la misma arepa.

En esta parte, el podcast recoge testimonios de diferentes personas de la ciudad que definen con sus propias palabras los términos reguetón y perreo.

Comparte historias de los primeros sueños, viajes para llevar su música más allá de Medellín, de su primeras correría del eje cafetero, la vez que se quedó varado, por gasolina, en la carretera que va a La Pintada y la ocasión que lo llevaron a cantar a Miami y lo alojaron en un apartamento vacío, con un colchón y una pequeña nevera, en la que solo había panes para hacer sanduches.

Reconoce que fue Daddy Yankee el primer artista en usar la palabra reguetón y que fue precisamente Yankee al primero en escuchar del género.

En Made in Medellín, Jose habla de sus sueños y los de Balvin, de sus frustraciones y amores.