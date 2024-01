Estos son los nombres de las precandidatas a Miss Universe Bolívar 2024

María Camila Medrano conoce muy bien los reinados de belleza. La modelo fue la representante del corregimiento de Barú en el Reinado de la Independencia 2016.

Pero en 2017 cosechó uno de sus grandes éxitos dentro de los certámenes. Ese año comenzó como representante de la Guajira en el Reinado de la Panela, y días después, viajó a Gouna, Egipto, para participar en el ‘Top Model Of The World’ con la banda de San Andrés. Lea aquí: La cartagenera María Camila Medrano y su experiencia en Top Model of the World

La modelo, quien nació y creció en la Isla de Barú, se llevó el virreinato del concurso internacional y fue el inicio de su carrera en las pasarelas colombianas. Su talento y compromiso la llevaron hacer parte de una campaña publicitaria de Dolce & Gabbana, según contó en su cuenta de Instagram.