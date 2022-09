Estos fueron los diseñadores que vistieron a la Reina Isabel II

A lsabel II siempre se le vio lucir atuendos en conjunto y de colores llamativos, dicen algunos medios internacionales que tenía un gusto particular por estos colores. Además, solía “casarse” con diseñadores.

El vestido fue confeccionado en satén de seda, traído de China. Era un vestido con un escote en forma de corazón, mangas largas y una cola de cuatro metros en forma de abanico...¡Pero eso no fue todo! El vestido fue decorado con cristales y más de 10 mil perlas de Estado Unidos.

Zapatos

La marca estrella en el calzado real es Anello & Davide, fundada en 1922 para famosos bailarines y actores teatrales de la época. Es la marca que utilizó la reina por más de 50 años. Un par de estos zapatos cuestan 1.000 libras, es decir, más de 5 millones de pesos colombianos.

Bolsos

La marca favorita de la monarca en bolsos siempre fue Launer London, fundada en 1940 en Londres. Es una empresa que realiza bolsos con pieles para el público en general, pero para Isabel II fueron diseños personalizados con las exigencias de la monarca. The Judi , The Lucia, y The Encore fueron tres de los bolsos exclusivos para la monarca. Un bolso puede costar entre 1.700 y 2.500 libras, es decir, entre 8 y 12 millones de pesos colombianos.