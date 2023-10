Esto le costaría la feminización facial a la modelo trans Mara Cifuentes

Hace algún tiempo, la famosa modelo transgénero colombiana Mara Cifuentes, reconocida por su destacada participación en ‘Colombia’s Next Top Model’ y su creciente presencia en las redes sociales, compartió sus planes de someterse a una cirugía de feminización facial.

"Este cambio ha sido muy esperado por mí. Durante mucho tiempo lo deseé en silencio, sintiendo cierta culpa por considerar una cirugía plástica, dado que me encontraba bien y en un buen punto de mi carrera. Sin embargo, llegó un momento en mi vida en el que decidí que realmente lo quería. Esta cirugía aborda la disforia que siento, y todas las decisiones que he tomado en mi proceso de transición me han brindado autoestima, felicidad y momentos inolvidables", confesó la modelo.

En el caso de procedimientos como la elevación del área del hueso de la mejilla, así como la elevación de la misma área y el lado lateral del cuello, el costo podría ascender a 4,900 dólares estadounidenses, equivalente a aproximadamente 20,825,000 pesos colombianos.