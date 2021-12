Daneidy Barrera Rojas -nombre real de la también empresaria- no se ha guardado palabras a la hora de hablar de su éxito con su empresa de keratinas, la cual surgió en medio del confinamiento en Colombia por el covid-19, a inicios del 2020.

La influenciadora respondió a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 4.8 millones de seguidores, a una pregunta hecha por un seguidor sobre cuánto era su sueldo actualmente.

“Mi sueldo es de 10 millones (de pesos). Estaba diciendo que me subieran el sueldo porque no me está alcanzando”, afirmó en tono jocoso Epa Colombia, respondiendo a la pregunta del seguidor.

Seguido a ello, agregó: “Usted cree que tomar cerveza los fines de semana, que estar para arriba y para abajo gastándole a los amigos... no, eso no alcanza”.

“Yo me gano entre 5 y 10, solo que yo los sé ahorrar muy bien y el 10 por ciento lo doy a las fundaciones y a las personas que lo necesitan, pero yo puedo sobrevivir super bien con 5 (millones)”, concluyó Barrera, hablando sobre el manejo que le da a sus finanzas.