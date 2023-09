Esto duró en la cárcel Kelly Suárez, la miss Cartagena de Sound of Freedom

Entre las personas detenidas en esta operación liderada por agentes encubiertos de los Estados Unidos se encontraba Kelly Johana Suárez, quien en la película se representa bajo el personaje de Katy Giselle o ‘Miss Cartagena’. Suárez, en ese momento, era una figura conocida en Cartagena, habiendo participado en el Reinado de la Independencia 2013 como representante del barrio San José Obrero. Lea aquí: La historia de Kelly Johana Suárez, la Miss Cartagena de ‘Sound of freedom’

El filme “Sound of Freedom” ha causado revuelo en la taquilla desde su estreno en Estados Unidos, pero pocos saben que está inspirado en un operativo real que tuvo lugar el 1 de octubre de 2014 en las Islas del Rosario, una zona insular de Cartagena, Colombia. En ese operativo, se rescataron a 60 personas víctimas de explotación sexual, incluyendo 25 menores de entre 13 y 17 años.

Sin embargo, tras su arresto, Suárez afirmó que había sido engañada y que su presencia en el lugar no tenía relación con los cargos en su contra. Según sus declaraciones a El Universal, ella se enteró del paseo por una invitación en Facebook y desconocía a las personas en la mesa en la que se encontraba: "Pequé en sentarme en una mesa donde estaban sentados unos supuestos empresarios, que me iban ayudar con una agencia, porque ese siempre ha sido mi sueño, tener una agencia de modelos", declaró.