Esto dijo el autor de la estatua de Carlos Vives sobre polémica

“Ese momento fue el que se escogió para la elaboración de esa figura; lógicamente si hoy en día, ponemos a Carlos al lado, no se va a parecer. Hay que saber diferenciar un busto de unos pectorales, son dos cosas completamente diferentes y algunos, tienen pectorales muy pronunciados; eso lo noté en unos videos y fotografías que tomé como base”.

*PERO... ¿POR QUÉ NO SE PARECE?*

“No sé por qué ha generado tanta polémica; más me parece cuestiones externas al sentido que se le quiere dar. Es algo metafórico y simbólico, no es nada textual”, dijo.

Según las personas, la obra no se parece en nada al líder de ‘La Provincia y más bien, sus rasgos se asemejan al de una mujer, específicamente por el busto pronunciado que se le ve; estos comentarios, como era de esperarse, trascendieron a la realidad virtual y en las redes sociales, la estatua fue blanco de las críticas y burlas.

Pero, para el infortunio del exalcalde, su cometido no logró la acogida esperada, pues los cienagueros al toparse con la escultura ubicada entre la parroquia San Juan Bautista y la Alcaldía, en plena plaza del Centenario, se quedaron impresionados por la apariencia física que tiene.

... y es que el homenajeado que eligió la anterior administración municipal, en cabeza de Edgardo Pérez Díaz, es nadie más y nadie menos que Carlos Vives; sí, el mismo que, curiosamente, cuenta con una figura en la capital del Cesar y no en su natal Santa Marta... entonces, ‘La Salitrosa’ fue quien decidió tributarlo.

*¿QUÉ DIJO CARLOS VIVES?*

Durante la entrevista con este medio, Eduardo Barrera informó que se ha mantenido en comunicación con Carlos Vives en estos últimos días, debido a lo viral del suceso; según lo comentado, el cantautor le hizo las mismas preguntas que todos se hacen y las fotografías que usó como base, las cuales le envió.

“No me ha dicho exactamente qué es lo que no lo gusta de la escultura, sino que está un poco incómodo con todos los comentarios que se han generado. Me dijo que qué podíamos hacer y yo estoy presto, porque cuando tú les haces un homenaje a una persona, lógicamente deberías comunicarle y que sea ella misma, sobre todo él, que está en vida, quien pueda dirigir el proyecto”, sostuvo.

Asimismo, dice suponer que él (Carlos Vives) sabía que este tributo se estaba realizando y según le dijo el exalcalde Pérez, “al momento de ser develada la figura, Carlos se sintió muy contento, que le había gustado y que todo el argumento de la parte musical, es muy acertado; está muy de acuerdo”.

El artista samario aún no ha hecho ningún pronunciamiento oficial; Hoy Diario del Magdalena se comunicó con él y sus allegados, pero no obtuvo respuesta.

“Estoy esperando que él me mande unos registros fotográficos más puntuales, para que se le hagan unas correcciones. Es la imagen de él y uno no puede pasar por encima de la persona; igual, hablé con el señor Pérez para que tenga conocimiento”, concluyó.