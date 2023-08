Esto dijo Aida Victoria a mujer que la criticó por sus relaciones de pareja

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido con más influencia en el mundo de las redes sociales. La hija de la excongresista Aida Merlano acumula más de 4 millones de seguidores en Instagram y sus videos superan las 100 mil reproducciones. Lea: Las sensuales fotos en Instagram con las que Aida Victoria cautiva en redes

Recientemente, la influencer publicó un video donde define el amor como "un acto de coraje y no de valentía". El video que ya completa los tres millones de visualizaciones ha generado todo tipo de comentarios.

Uno en particular despertó el interés de Aida. “¿Por qué dices palabras tan acertadas, pero nunca se te ve con una pareja de manera adecuada o terminas a los 8 días . (No lo sé Rick ??)”, le escribió una mujer en su publicación.

A lo que Aida no dudó en responder: “Mi primera relación pública duró tres años y la más corta dos meses. Ahora, respondiendo a por qué no tengo una “pareja acertada”, que asumo a que te refieres duradera en el tiempo, porque recibimos el amor que creemos merecer, y yo no merezco migajas”.