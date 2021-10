¿Qué se siente ser reina durante dos años?

“Ha sido un reto personal y profesional asumir el título de reina por dos años en tiempos atípicos donde, además de lucir lindos vestidos y ponerme tacones para asistir a actividades protocolarias, tuve la oportunidad de realizar labores sociales, de estar en los barrios con la Alcaldia y con fundaciones entregando ayudas humanitarias, siempre brindando un mensaje enriquecedor.

¿Qué invitación le haces a las próximas candidatas?

Hay que dar oportunidad a otras jóvenes para que cumplan el sueño de ser reinas con mucha entrega, disciplina y responsabilidad. Las invito a que sigamos conmemorando nuestro 11 de noviembre que es tan importante para todos, y que sea la próxima reina quien nos represente de la mejor manera y vivan la misma experiencia hermosa que yo tuve. La idea es que este año se sientan líderes de sus barrios, que saquen adelante esos proyectos comunitarios y, si tienen la oportunidad de participar ahora, que se atrevan porque sí se vale soñar y dejarle algo lindo a nuestra comunidad. (Lea también: Reinado de la Independencia: este es el nuevo plazo para inscribirse).

¿Con qué te quedas al despedirte de tu corona?

Es la primera vez que me hacen esta pregunta y es inevitable no llorar... Me quedo con todas las cosas positivas que he aprendido, con lo que me he formado como persona y lo que he aportado a la ciudad. Más allá del glamour como reina, es lo que uno entrega a toda una comunidad. Me quedo con esta experiencia maravillosa que ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida.

¿Qué le dirías a tu sucesora?

Le diría que más que ser la reina, es una mujer que se sienta lo más cartagenera posible, que se enamore de su ciudad, que conozca de su historia, se una a su pueblo como reinas populares — de nuestros barrios — y que tenga un proyecto que siga rescatando nuestra conmemoración.