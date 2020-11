“Quizá ya no hay tiempo para pensar en ti. Tal vez me pidas tiempo, cuando no haya tiempo. Si todo mi tiempo te di, ya nada queda aquí”, así suena el primer estribillo de ‘Se acabó tu tiempo’, el sencillo que está por estrenar Steven Dj y que lo tiene con grandes expectativas pues antes de su lanzamiento ya cuenta con gran acogida dentro de sus seguidores y entre los fanáticos del RSK, máquina liderada por Sonwil Muñoz.

Este viernes, 27 de noviembre, fue el día escogido por Steven Dj para que por fin quienes lo apoyan en su carrera, escuchen y se deleiten con ‘Se acabó tu tiempo’, que popularmente ha sido bautizada también como ‘El reposaito’.