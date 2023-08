Este sería el millonario sueldo de Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’

Amparo Grisales, la icónica actriz colombiana, ha desempeñado un papel destacado como jurado en todas las temporadas del programa de televisión ‘Yo Me Llamo’, y ha generado especulaciones sobre su remuneración.

Aunque no ha habido una confirmación oficial, las redes sociales se han convertido en el escenario de debate que sostienen que Amparo Grisales estaría recibiendo una cifra sorprendente por su rol como jurado. Se dice que su compensación alcanzaría aproximadamente los 600 millones de pesos colombianos, una cantidad que despierta la malicia en el público con comentarios sobre si es o no merecedora de la cantidad.

La presencia de Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’ es una constante que aporta sabor y personalidad al programa a lo largo de trece temporadas. Sus comentarios francos y su estilo inconfundible ha convertido a la Diva de Colombia en protagonista estelar de cada noche, y su impacto en el público es innegable.