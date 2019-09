Este es el segundo grupo del concurso de modelaje Chica Prom

La experiencia a la que se enfrentan estas diez jóvenes estudiantes de 11 grado de colegios de la ciudad, es formarse principalmente como modelos, pensando en un compromiso social y humanitario.

Hablamos con ellas acerca del proceso que han vivido en estos dos meses de preparación. “Nunca me había metido en un concurso de modelaje y es una experiencia chévere. Me he sentido cómoda por qué que si no sabemos hacer algo, tenemos a alguien que nos guía y enseña”, comenta Nathalie Saavedra, participante. Por otra parte, las chicas nos cuentan cuáles son los próximos eventos y a que se enfrentarán durante el concurso.

Más actividades

En este mes y octubre estarán visitando las diferentes fundaciones que hay en la ciudad y se harán medición de vestuarios. En este tiempo se alistan para el gran día o final que será el próximo 2 de noviembre.

Entre los aspectos calificados por los jurados están: actitud, pasarela, carisma, expresión corporal y la seguridad con la que se desenvuelvan en pasarela.

“El concurso se encarga de hacernos entender que todos somos perfectos tal cuál somos. Aparte de enseñarnos protocolo, nos enseñan valores y a ser más humanos”, añade una de las chicas.

Por el momento, invitan a los cartageneros a que se sumen y hagan parte de este concurso y que compren las entradas a la final para ver quién se queda con el título. El segundo grupo de chicas está conformado por Valeria Arnedo Cerro, Lilia Archold Torres, Angelina Chedrauy Gómez, Nathalie Daniela Saavedra, Lesli Carolina Borja, Nataly Andrea Fuentes, Luisa Alejandra Castelar, Chelseea Muñoz Mendoza y María José Ríos.