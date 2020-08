Este es el nuevo look de Evaluna, ¿se rapó parte del cabello?

Luego de subir un par de fotografías en su perfil de Instagram, la cantante Evaluna sorprendió a todos sus seguidores con su cambio de look, quienes la criticaron duramente al considerar que la intérprete de ‘La gloria de Dios’ no lucía igual de hermosa que antes por, supuestamente, haberse rapado parte del cabello.

Ante los fuertes comentarios, Evaluna decidió pronunciarse respondiéndole a todos sus detractores con la siguiente frase: “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio, amigos, ¡es rubio! No me rapé”, y luego aseguró “pero si me rapo, ¿qué?, ¿y qué?”.

Pero eso no fue todo. Algunos internautas también cuestionaron que la venezolana aún perteneciera a la religión cristiana, solo por cambiar el estilo de su cabello. (Le puede interesar: ¿Cuántos hijos quiere tener Evaluna? Ella misma responde).

“Qué tristeza, se te olvidó Dios”, “Dónde está la Evaluna que cantaba canciones de Dios”, “Tan mal has quedado que tus hermanos tienen que opinar para que no te digan la verdad de cómo te ves. Antes tan natural y hermosa ahora ya mejor no opinar”, fueron algunos de los comentarios negativos hacia la esposa del cantante colombiano, Camilo Echeverry. (Lea aquí: Así fue la fiesta sorpresa que Camilo le organizó a Evaluna).

El cantante Ricardo Montaner, padre de Evaluna, tampoco se quedó callado. Fue él mismo quien le subió los ánimos al comentar en la publicación que: “Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre”

Su hermano, Ricky Montaner, también escribió: “¡Mamacita! Vengan critiquen en estos comments pa conseguirlos rapidito”.

Otros artistas del mundo de la farándula también decidieron comentarle, con elogios, lo hermosa que se veía Evaluna con el color de su cabello.

Aquí las fotos de la publicación: