Este es el embargo que dejó a Manuela Gómez sin un centavo

Asimismo, alega que no fue informada de ningún proceso financiero en el que esté vinculada, y que no conoce ni a la persona ni a la entidad con las que tiene la deuda. Lea aquí: ¿Recuerdan a Manuela? La polémica exprotagonista RCN vuelve hoy a la televisión

“No, mis amores, a mí me pasan unas cosas que yo realmente no logro entender. Imagínense que me embargaron mi cuenta bancaria, o sea, no tengo plata, estoy ilíquida, no sé por qué... Yo no entiendo cómo es posible que a uno le embargue la cuenta bancaria, una empresa que no tengo idea, que no conozco, que ni sé quién es quién me demandó. Cómo es posible que las entidades financieras decidan hacer un embargo de la cuenta de uno y uno, no se entera del porqué me embargaron, cuál fue la razón o a quién le robé plata”, aseguró la DJ paisa.

“Si uno debe plata, como mínimo le deben decir a uno: ‘mira, debes tanto, el porqué’, pero me demandaron de la ciudad de Bogotá y no tengo idea por qué. O sea, yo he sido una persona que desde que soy empresaria a nadie le he robado un peso, a todo el mundo le respondo si hay algún inconveniente. Si hay alguna devolución de dinero, a veces me demoro, porque tengo la cuenta bloqueada, que porque la clave dinámica, por X o Y razón, pero un embargo es primera vez en mi vida que me pasa algo así”, añadió participante del reality Survivor.

Hasta el momento, Manuela no ha dado más declaraciones sobre el embargo y contó que cuando no ha logrado cumplir con la cuota acordada para pagar el compromiso económico adquirido siempre da la cara. Según, cuenta la modelo, es muy juiciosas con su vida financiera, lo que le ha permitido un buen historia crediticio. Lea aquí: Manuela Gómez confiesa su drama: no puede caminar, te contamos por qué