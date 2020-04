Este es el diseñador cartagenero que afronta la pandemia en España

Vistiendo a Miss España

Hace dos meses estaba más feliz que nunca porque consiguió un gran logro para su carrera. “En enero de este año fui a Fashion Week Madrid y llevé unos vestidos míos para hacer unas fotos en esa ciudad. Resulta que un amigo, quien estaba trabajando para Miss España Internacional 2019, me solicitó uno para un evento, era de diseñado patrocinado por la marca L’Oréal. Yo se lo di y esa noche la reina Claudia Cruz fue la sensación. Fue un vestido sencillo pero cautivador”, expresó Pater.

Eso no fue todo. A los pocos días, ese mismo amigo lo llamó para decirle que Sofía Del Prado, quien representó a dicho país en Miss Universo 2017, iba a participar en un concurso internacional llamado Miss Charm y él la vestiría para la noche de gala. “La emoción fue mucha y me puse a trabajar en eso. El reinado era el 14 de marzo en Tailandia”, agregó.

Pero días después llegó la pandemia del coronavirus y su caos a España y Europa entera y las cosas cambiaron. “Me llamaron y me dijeron que se había aplazado el concurso. Yo estaba viviendo en Madrid, pero había viajado a la población Ávila y allí me agarró la cuarentena. Desde el 12 de marzo no salgo de mi apartamento”, contó con nostalgia.