Este es el actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no ha sido convocado

A través de su cuenta de Facebook, el actor dijo que hasta ahora, no ha recibido ninguna notificación oficial para hacer parte del elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’, lo que ha despertado su indignación y también la de sus fanáticos, quienes reclaman la presencia del mensajero ‘Freddy Stewart’ en la tercera temporada.

“A mí no me han llamado”, dijo el actor, a lo que sus seguidores reaccionaron negativamente porque para muchos su personaje es esencial en el éxito de la novela. Lea aquí: ¿Es Betty, una antiheroína?: Tesis de la U Distrital sobre ‘Betty La Fea’

“Si no entras no es éxito, tú eras la alegría de la novela los gritos y humillaciones a la peliteñida no lo eran todo jajaja, te quiero ver ahí Julio Cesar Herrera”, “Tú le pones la chispa que atrae a esa novela”, “¿Perdóneme, pero discúlpeme, a poco Freddy no va a estar ahí? Es un personaje sumamente importante”, son algunos de los comentarios de los fanáticos en redes sociales.