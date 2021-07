El próximo miércoles, 21 de julio, el canal Caracol estrenará una nueva temporada de ‘La Voz Kids’, uno de sus realitys con mayor aceptación por parte de la teleaudiencia, que para este año llega con bastantes novedades.

Será el reemplazo de ‘El desafío the box’ que ya se encuentra en plena recta final, y se presentará antes de ‘La voz senior’, una nueva apuesta donde sus participantes serán adultos mayores que desean cumplir el sueño de cantar.

Fueron más de 12 mil niños quienes se inscribieron. En un primer inicio, eran para mayores de siete años, pero recibieron bastantes audiciones de pequeños de hasta cinco años, por lo que decidieron ampliar la convocatoria.

Buena parte de las audiciones iniciales, para seleccionar a los niños que entrarían en la etapa del concurso televisivo, se realizó de manera virtual para mantener los protocolos de bioseguridad, mientras que espacios, como el estudio de grabación, se acondicionó para poder mantener las puertas abiertas y poder garantizar una mejor ventilación.

Es más, ‘La voz kids’ podrá contar con un número reducido de público manteniendo el distanciamiento social vital por esta época.

Con cambios en sus presentadores y entrenadores, Caracol le apostó por renovar la estética del programa con nuevos escenarios, pero hay elementos que debieron mantenerse, como el logo del programa y las sillas giratorias para las audiciones a ciegas.

Dentro de los entrenadores se mantiene Andrés Cepeda, pero que tendrá dos nuevos compañeros y a la vez rivales, quienes tienen experiencia, tanto en el mundo de la música como en el campo de ser entrenadores y jurados de este tipo de concurso.

“En esta temporada el jurado está renovado y las expectativas que tengo con mis nuevos compañeros, con quienes ya estoy trabajando, es tener una buena química, una buena relación. No estamos compitiendo por ganar nosotros, nuestra prioridad es destacar el talento de los niños y encontrar la mejor voz, no que alguno de los tres se lleve el honor de ser el entrenador ganador, sino que nuestros chicos brillen. Por eso, hasta ahora, lo que me he encontrado con mis compañeros es una buenísima disposición y un gran compañerismo”, aseguró el cantautor colombiano.