Estas son las 10 películas más famosas de James Franco

James Franco es un actor estadounidense que inició su vida artística en los años 90, con apariciones en series como ‘Freaks and Geeks’ y varias películas adolescentes.

3. This Is the End (2007)

En esta película James Franco se representa a sí mismo. Es una comedia que narra una historia apocalíptica y fue dirigida por Seth Rogen, quien también protagoniza la cinta. Craig Robinson, Jonah Hill y más estrellas de Hollywood compartieron set con el actor. Le puede interesar: ¿Por qué no quieren que James Franco interprete a Fidel Castro?