¿Están juntas? Esta noche se revela la relación entre Karol G y Young Miko

Algunos internautas no se quedaron callados y lanzaron críticas a la cantante por estar “muy cariñosa” con una mujer: “Cada día que pasa Karol está más cerca de confirmar con Miko que con Salo”; “Cómo que Karol G es lesbiana”; “Ay no, con esa tipa de nuevo, tanto artista que hay... que antojo con esa”; “Qué bonito, incentivando el lesbianismo”; “Noo, Karol no malogres tu reputación”; “La amo, pero está no me gustó”; “Que Karol G no es lesbiana lo hace para llamar la atención y que comenten se haga viral por qué todo eso genera dinero y expectativas”. Lea aquí: Karol G vivió en este 2023 la vida que quería; así fue su año

Sin embargo, otros seguidores llenaron la publicación con mensajes de feliz cumpleaños y de admiración por todo lo que ha cosechado: “Qué orgullo y felicidad me da sentirme tan orgulloso y representado por usted”; “Contando las horas, los minutos”; “Feliz cumpleaños, preciosa, que Dios te bendiga y proteja siempre. Te amo un mundo”; “Llegó el día tan esperado Feliz Cumpleaños bichotaaa”; “Me muero si Karol G se le declaró a Young Miko con esta canción”.