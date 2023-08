“Estaba drogado”: ‘La Liendra’ se disculpa por la pelea con otro influencer

Los ‘influencers’ colombianos ‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta protagonizaron un tenso momento en el evento promocional de su pelea de boxeo, que se realizará el próximo 1 de septiembre en el Royal Center de Bogotá. Los creadores de contenido se insultaron y se agredieron físicamente, dejando ver la rivalidad que existe entre ellos.

Todo comenzó cuando Nicolás Arrieta le dio una cachetada a ‘La Liendra’ con una cartilla escolar, haciendo alusión a su falta de estudios. El gesto provocó la ira del paisa, que reaccionó con varios golpes al bogotano, mientras el personal de seguridad intentaba separarlos. El video del incidente se hizo viral en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Lea: Video: Nicolás Arrieta golpea en la cara a ‘La Liendra’ y se citan a combate

‘La Liendra’ acusó a Nicolás Arrieta de estar drogado y de no respetar las reglas del evento. “Ese man estaba drogado, no sé qué le pasó. Él sabe que no se puede tocar al otro hasta el día de la pelea. Yo solo me defendí”, dijo el ‘influencer’, que tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram. Y agregó: No dejaba de mover la cabeza, no era capaz de dejar de mover la boca ... yo lo miraba y decía ‘¿qué estoy haciendo?’ No me siento bien trabajando con esa persona, se supone que el gamín era yo”.