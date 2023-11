¡Estaba con sus hijos! Juan Pablo Raba fue víctima de robo y agresión física

La denuncia la hizo pública a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, y en sus historias grabó su testimonio, dejando ver su rostro golpeado: “Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”.