“He llorado de la felicidad, de la dicha y de la gratitud de ver a Salvador caminando. Son como sentimientos encontrados porque, ya caminó, eso me tiene feliz porque está perfecto, está sano. Pero cuando lo veo caminando digo ‘ay, pero ya no es tan bebé’, porque cuando ya caminan, son más personitas, más niños, entonces ya no son tan bebés”, comentó Carolina.

Agregó que siempre ha sido una persona muy sensible, pero desde que es madre lo es aún más, sobre todo en medio de los problemas de salud de su hijo mejor, los cuales ha tenido que afrontar y por los que decidió crear su fundación ‘Salvador de sueños’.

“He llorado muchísimo porque yo soy muy sensible, toda mi vida he sido así. Lloro despidiendo un avión de carga y desde que soy mamá soy más sensible y con la fundación más sensible, por eso lloro”, puntualizó.

Cabe mencionar que la fundación de Carolina tiene como principal objetivo apoyar a niños que tengan problemas de salud y darle la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Fue creada el 23 de febrero con tan solo 39 voluntarios. (Carolina Cruz lanzó indirecta en redes: “Soy experta en sospechar cosas”)

Recordemos que Salvador fue diagnosticado con tortícolis gestacional, afección por la que la cabeza del bebé es más grande de lo normal y que la misma presentadora dio a conocer de manera pública en ‘Día a Día’. Desde ese momento, la presentadora ha compartido las dificultades y avances que ha tenido el pequeño con el paso del tiempo.