Esta presentadora sería el nuevo amor de Reykon

Agregaron que la presentadora de ‘La Movida’ estuvo con el reguetonero en Miami en marzo, pero hasta ese momento no se confirmó nada, sin embargo, también los habrían visto en Cuernavaca, México.

Por otro lado, Marbelle, otra de las presentadoras del programa de Canal Uno, aseguró que Violeta habría sido quien le dio el número de teléfono de Reykon.

Aunque se había dicho que Reykon seguía con la madre de su hija, estos rumores confirmarían que este ya no estaría con ella sino con la presentadora, que al parecer no contesta las llamadas de sus antiguos compañeros de trabajo, seguramente para no dar declaraciones sobre el romance.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema.