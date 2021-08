“Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano. Hoy me tiene muy contagiado e inspirado. Las canciones tradicionales de esa tierra tan maravillosa, como es Colombia, la cual me recibió como familia, sentirme como en mi casa y ser un hermano más, me impulsaron a querer comprarme un acordeón”, mencionó Axel.

En cuanto a su experiencia junto al maestro Andrés Cepeda, Axel aseguró que todo fue vital, fundamental, porque si no hubiese sido por su grandeza, su generosidad y su talento, su paso por La Voz kids no hubiera sido lo mismo.

En cuanto a Camila Esguerra, integrante de Ventino, quienes estarán al lado de Jesús Navarro, aseguró que “estar del otro lado de La Voz kids es una de las experiencias más especiales que hemos tenido en la vida. Nosotras creíamos que íbamos a enseñar y a compartir un poco lo que hemos aprendido en estos seis años de carrera, pero realmente fuimos nosotras las que aprendimos de ellos; son impresionantes, talentosos, nos dieron lecciones sobre lo que es la vida, el talento, el trabajo duro, el compañerismo. Quedamos con el corazón feliz de saber que la generación que nos sigue esta llena de talento”, afirmó la cantante.