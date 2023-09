Esta habría sido la profesión de la Reina Isabel II de no ser monarca

El biógrafo relató una anécdota reveladora en una entrevista con ‘Times Radio’: “Ella me dijo que si no hubiese sido reina, le habría gustado ser una imitadora. Yo le pregunté: ‘¿En serio? ¿Qué puedes hacer?’, y ella me respondió: ‘Puedo hacer de George Formby’, y en ese momento, tomó un ukelele imaginario y me cantó ‘When I’m Cleaning Windows’”. Lea aquí: La foto por la que muchos piensan que Rauw Alejandro y Rosalía siguen juntos

Sin embargo, la Reina no se limitaba solo a imitar a Formby. Brandreth también confirmó que tenía una sorprendente habilidad para imitar acentos de diferentes regiones de Inglaterra y que ocasionalmente simulaba ser otros personajes, como el deportista de carreras de caballos Frankie Dettori.

El legado de la Reina Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre de 2022, continúa siendo recordado tanto por la familia real como por el mundo entero. Su reinado marcó siete décadas en la historia de la Corona británica, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.