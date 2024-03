Esta fue la reacción de Nataly después de que Alejandro le pidió el divorcio

“Las cosas cada vez iban cayendo, sé que es muy difícil que alguien me vuelva amar como él me amó tan bonito. Él no es feliz conmigo. Yo puedo ser egoísta, tengo que dejarlo ser, yo quiero volver a ver a ese Alejandro que tenía esa energía que hace reír, que era carismático...”, dijo la actriz quien luego pidió perdón públicamente tanto a él como a su familia y demás personas que se vieron afectadas por su forma de actuar en el reality.