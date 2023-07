Esta fue la canción que Karol G se negó a grabar porque hablaba de drogas

“Yo llamé a Becky y le dije: no ven, yo creo que no hay necesidad y para qué vamos a decir que fumamos marihuana, pues si no lo hacemos. Yo le dije: ‘yo la verdad, yo canto lo que yo siento que me representa y lo que yo puedo defender’”, relató la paisa en una entrevista radial, dejando claro que no se veía contestando preguntas de la prensa como “¿Karol, tú fumas marihuana?”. Pese a eso, Karol G se ha despojado cada vez más del “Qué dirán” y ahora canta letras atrevidas donde se habla de sexo y consumo de drogas, como se puede escuchar en Ojos Ferrari, del nuevo Álbum. Lea aquí: Claudia Bahamón se recupera: este es el actor que la cuida por estos días

“Nunca digas ‘y de esa agua no beberé’”, “Tres doritos después”, “Y ahora como son sus letras”, fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes resaltaron que actualmente las letras de sus canciones hacen alusión a situaciones similares a las que se narra en el tema que se negó a hacer junto a Becky G.