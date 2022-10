Esta es la serie que consolidará a Juliana Velásquez como ‘chica Disney’

El estreno estrá previsto para el año 2023 en Disney+. La serie contará con canciones originales y covers de grandes éxitos interpretados por el elenco, como ‘High Life’ (Nelly Furtado), ‘I Can See Clearly Now’ (Jimmy Cliff), ‘Love Is In The Air’ (John Paul Young), ‘Despacito’ (Luis Fonsi), ‘O Sol’ (Jota Quest), entre otros.

Dirigida por Juliana Vonlanten y Allan Deberton, y realizada por Cinefilm, el elenco lo completan Isabela Souza (BIA), Eike Duarte (Juacas), Esteban Velásquez (Soy Luna, BIA), Alexia Dechamps, Tuca Andrada y Rodrigo Frampton. Lea además: “Hago música para ser feliz”: Juliana Velásquez