Esta es la reconocida actriz con la que Luis Miguel tuvo un romance

“Ahí salió todo, porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense”, reveló Conde a los medios de comunicación. “Increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba desubicado. Al día de hoy está más aterrizado”, explicó Ninel Conde.

En otros temas, Ninel Conde reaccionó a las declaraciones de Mariana Seoane, quien dijo que no trabajaría con ella porque no tienen química. “A Mariana la quiero mucho. La última vez que estuve con ella me dio unas palabras muy lindas. No somos monedita de oro para caerles bien a todos. Les mando bendiciones, estoy feliz”, concluyó. Lea aquí: Luis Miguel se encuentra hospitalizado en Chile; esto se sabe de su estado