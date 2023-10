Esta es la razón por la que Thalía no se lleva bien con su hermana

Finalmente, Laura decidió cortar cualquier lazo con Thalía: “Haz una nota diciendo la verdad, que tú no me mantienes y nunca me has mantenido’. Ni hizo la nota, ni le dijo a su amiga; su amiga siguió vociferando. Y dije ‘¿para qué quiero a esta hermana?’. Entonces saqué mi cuarta tijera y corté”.

“Ese señor siempre fue un alcohólico, lunático y agresivo, cuando iba a ver a mi mamá y me encontraba con mi padrastro era un martirio. Gracias a Dios nunca me violentó físicamente, pero nunca tuve una cama ni un lugar seguro. Yo me acuerdo que había de esos famosos teléfonos de cable y cuando me pasaba de cierta hora hablando, él me lo cortaba con tijeras”, dijo Zapata.

La noticia ha causado gran impacto entre los fanáticos de las dos actrices, quienes han expresado sus opiniones en las redes sociales. Algunos han mostrado su apoyo a Laura Zapata por su valentía al contar su historia, mientras que otros han criticado su actitud hacia Thalía y han pedido que se reconcilien.