Esta es la Mía Colucci que sorprendió a los jurados de ‘Yo me llamo’, ¿Pasó?

Este jueves 3 de agosto, el escenario de ‘Yo me llamo’ recibió a una figura icónica del grupo ‘Rebelde’, se trata de Mía Colucci, la mexicana que robó el corazón de toda una generación con canciones como ‘Sálvame’.

Por eso, una persona intentó convertirse en el doble perfecto e imitar a la mexicana que se convirtió en el ícono de muchas adolescentes, sin embargo no lo logró. Solo con iniciar su presentación interpretando ‘Sálvame’, los jurados demostraron su malestar, indicando que no encarnaba al personaje, sin embargo esta continuó su audición hasta ser interrumpida por Amparo.

“Te estoy salvando para que no pierdas la voz, que ya la estás perdiendo”, y agregó: “ni físicamente te pareces, cantas horrible, es como una parodia lo que estás haciendo”. Ante estas palabras, la participante mostró su desacuerdo al preguntar con un gesto de sorpresa: ¿no me parezco? Lea aquí:‘ Yo Me Llamo’ 2023: Lady Gaga lanzó tremenda amenaza tras no ser aceptada