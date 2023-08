Esta es la hermana de Andrea Valdiri que se lanzó a la política

Se trata de Fairuz Valdiri, hermana mayor de la influencer y a quien se le vio en la Registraduría inscribiendo su candidatura al cargo político que aspira. El hecho no pasó desprevenido por los fans de la creadora de contenido, de inmediato recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales en los que los internautas opinaron sobre la influencia de la Valdiri en asuntos políticos. Lea aquí: “Estaba nervioso, me quedé en una capilla”: Maelo Ruiz habla tras tiroteo en Nariño

Sin embargo esta vez no se trata de Valdiri, sino de una noticia que hizo pública en las redes sociales, en la que anunció el apoyo hacia su hermana, quien es candidata a la Asamblea de Atlántico por el partido de la U.

Ante esto, fue la misma Andrea Valdiri quien salió a defender a su hermana, destacando su trayectoria como decana de una universidad: “Mi hermana me ha acompañado durante 8 años en mis labores sociales y que lo hemos hecho nosotros de nuestro bolsillo, y algunos empresarios nos han colaborado. Ella es ingeniera industrial y me encantaría que el día que hablen de ella investiguen un poco, no solamente el chismorreo de la vida personal, sino profesional, es decana 15 años de la Universidad de la Costa, hoy en día trabaja en una fundación que se llama Finsocial, y es la encargada de los nuevos proyectos”, agregó la barranquillera.

Además mencionó la importancia de que las mujeres ocupen cargos públicos y la necesidad de ser apoyadas por otras mujeres: “así que en vez de estar hablando lo que no es, ¡apoyen!, mi hermana va a tener mi apoyo 100%”, puntualizó la pareja de Felipe Saruma. Lea aquí: La razón por la que Yina Calderón no puede vivir sola; algo la acosa, ¿qué?