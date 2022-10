Esta es la enfermedad de Michael J. Fox, protagonista de ‘Volver al futuro’

Enfermedad que padece MichaelJ. Fox de ‘Volver al futuro’

En la charla también hubo espacio para hablar de la enfermedad de Parkinson que Fox padece desde la década del 90.

“El Parkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo Fox.

Esta enfermedad obligó a Michael a retirarse de la actuación en 2020, pues en su libro confesó: “Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás. Al menos por ahora, entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”.

La Comic Con de Nueva York también tiene entre sus invitados a Oscar Isaak, de “Ex Machina” y “Moon Knight”, así como Sebastian Stan, de “Infitiny War”; también artistas del cómic, como Arthur Adams, de “X-men y The Walking Dead”, o Dan Mora de “Batman/Superman world finest 2022”, que atienden a sus seguidores, firman autógrafos y venden sus trabajos.