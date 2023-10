Esta es la “amiga” que inspiró la canción ‘200 copas’ de Karol G

La letra de “200 Copas” celebra la fuerza de las mujeres en apoyar a sus amigas cuando están sufriendo por despecho. En lugar de sufrir por desamor, la canción invita a disfrutar de la vida y de la amistad, incluso si eso implica tomarse “doscientas copas”.

La canción estaría inspirada en la experiencia personal de Karol G, en relación con su expareja Anuel AA. La respuesta de la cantante indica que la amiga en cuestión ha superado cualquier dificultad y está prosperando en la actualidad, tal vez refiriéndose a ella misma. Lea: ¡Qué orgullo! Karol G se llevó el premio al álbum del año en los Billboard

En la entrevista, la antioqueña se refirió a ese difícil momento de su vida: “Estaba pasando por una situación personal que para mí fue muy difícil de ocultar (...) tenía conversaciones con mi equipo de trabajo, no me pongan shows porque no lo puedo controlar como me siento como persona, no lo puedo ocultar y la gente lo está viendo. Sí hubo un momento en el que sentí que no era tan bonito que la gente viera por lo que yo estaba pasando”.