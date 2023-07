Esta es la actriz que no quiso estar en la serie de Juanpis González

Ante esta revelación, ‘Juanpis González’ mostró su sorpresa y algo avergonzado, expresando su deseo de que Alejandra hubiera hecho la prueba para el papel. Con cariño, le pidió que explicara su elección, considerando que Borrero es una figura ampliamente reconocida en el país. “¿Por qué no quisiste hacer el ‘casting’? Trátame con cariño como lo he hecho yo”, dijo el comediante.

En una entrevista llena de risas y anécdotas, la reconocida actriz colombiana Alejandra Borrero estuvo como invitada en el programa digital The Juanpis Live Show, en el que el comediante Alejandro Riaño interpreta al recordado personaje ‘Juanpis González’. Durante la charla, ambos artistas hicieron una sorprendente revelación sobre el pasado.

Will Smith se pronunció, en Instagram, sobre la huelga de actores: esto dijo

Will Smith se pronunció, en Instagram, sobre la huelga de actores: esto dijo

Sin titubear, Alejandra confesó que su decisión de no adicionar fue puramente económica, ya que el ofrecimiento económico para el papel no fue satisfactorio. “Le digo la verdad, porque me ofrecieron muy poquito”, contestó la reconocida actriz.

De esta manera, dejó al descubierto un aspecto poco conocido de la industria del entretenimiento, mostrando que las consideraciones financieras también influyen en las decisiones de los actores, incluso cuando se trata de interpretar personajes relevantes en producciones populares. Lea aquí: “Te prostituirán por todo lo que vales”, Sinead O’ Connor a Miley Cyrus

La entrevista se convirtió en un instante espontáneo y auténtico en el que Alejandra Borrero no dudó en compartir esta interesante anécdota detrás de cámaras.