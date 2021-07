Luego de la insistencia de sus seguidores, Luisa Fernanda aclaró si está o no en embarazo. “La verdad es que sí parezco ‘embarazada’ pero la única realidad aquí es que estoy unos kilos de más”, dijo en un principio.

De inmediato la madre de Máximo comentó que no es primera vez que habla del tema de su recuperación tras el embarazo. “Ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo. Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo pero tampoco crean que tengo el cuerpo ‘ideal de muchos’”, agregó.

Luisa también aprovechó para enviar un mensaje a sus fanáticos y críticos. “Dejen de presionar a las mujeres con su cuerpo, todas somos bellas como sea, naturales, operadas, flacas, gordas, como sea”, expresó.

Antes de culminar sus palabras insistió en “ahora no estoy embarazada, si fuera así no me hubiera metido la fiestota que me metí en mi cumple, si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad”.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.