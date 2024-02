Esposo de Nataly Umaña habló del “romance” de la actriz en La casa de los famosos

Umaña dijo, en más de una ocasión, que está muy enamorada de su esposo y que para ella Melfi es un amigo con el que tiene confianza. No obstante, los internautas no piensan lo mismo y han criticado sus acciones. En medio del revuelo, su esposo, Alejandro Estrada, habló. Lea aquí: ¿Nataly Umaña y Miguel Melfi están juntos? esto confesaron

Estrada dio entrevista al medio Infobae, quienes preguntaron por la sospechosa cercanía entre Nataly y Miguel Melfi. Alejandro expresó que está tranquilo porque conoce a su pareja y sabe a lo que se exponían al entrar a un programa como La casa de los famosos. Además, aseguró estar confiando de que los acercamientos con el panameño son una simple estrategia para sobrevivir.

“No me preocupa nada ni le diría nada diferente a que está haciendo las cosas bien. Yo sé cómo funcionan este tipo de producciones y cómo se maneja esto. La veo fuerte y mostrando su mejor versión, así que estoy confiado en que llegará a la final. Entiendo este tipo de juegos en los que hay que generar contenido. Confió en ella y su estrategia”, contó Estrada. Lea aquí: Miguel Melfi se convirtió en el líder de la semana en La casa de los famosos

No obstante, prefirió no responder cuando le preguntaron qué había sentido al escuchar a Miguel revelar que siente atracción por Nataly. Cambiando de tema, el cucuteño admitió que la lejanía no es traumática para su relación, puesto a que están acostumbrados a separarse por largos periodos debido a su profesión.