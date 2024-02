Esposa de Falcao respondió si tendrán un sexto hijo

Uno de los seguidores preguntó si la pareja planeaba tener más hijos en el futuro. La respuesta de Lorelei sorprendió, pues contundentemente dijo que no tendrán más hijos. Sin embargo afirmó que si le encantaría tener más descendencia, pero no le es posible, “Por mi parte, tendría más, pero ya no puedo. He tenido cinco cesáreas”, fueron las palabras exactas de Lorelei. Lea aquí: La foto por la que tildan de tóxicos a Fredy Guarín y su novia