Ahora la que salió a hablar del hecho fue su esposa, María Alexandra Martínez, quien dijo en entrevista para el programa 10AM hoy por hoy de Caracol Radio, que parte de lo mostrado no es cierto, pero aclaró que ellos sí han tenido que rebuscarse en la calle para sobrevivir.

“Las personas nos llaman a preguntarnos por qué lo tienen abandonado, por qué está en situación de indigencia, vamos a hacer mercado, acusando, insultado que por qué la familia lo dejó abandonado, por qué la familia no lo ayuda, cuando esto no ha sido así. Queremos aclarar que la familia sí ha estado con él”, aseguró una sobrina. (Familia del ‘hombre caimán’ se pronuncia sobre situación del humorista)

Precisamente su familia habló este fin de semana sobre el clip que le ha dado la vuelta a las redes sociales. A través de un comunicado, los familiares manifestaron que la situación del humorista no es crítica y nunca ha sido abandonado por su familia.

Agregó que “los ingresos generados por el video son para Lemmon, los cuales ascienden a los 2.700 dólares, lo que equivale a casi 11 millones de pesos”.

“Nosotros no tenemos casa propia, siempre hemos estado en arriendo y a veces nos han tenido que echar de las casas porque no hemos tenido con qué pagar. La familia de Álvaro sabe que nos tuvimos que ir de Bogotá porque nos echaban de todos los apartamentos. La camioneta está embargada en este momento, tenemos miles de parte que debemos que pagar”, puntualizó.

Cabe recordar que el mismo Lemmon aclaró que sí tiene una pensión, pero no de 4 millones sino de 1.800.000, los cuales no le alcanzan para cubrir todos los gastos. (El ‘hombre caimán’ admitió que tiene pensión, pero no le alcanza la plata)

“Con ello pago arriendo y servicios, y estudios de mi hijo menor que está estudiando en la universidad y apenas tiene 19 años. Quedo sin un peso, no trabajo en ninguna emisora o canal de televisión regional“, aseguró el comediante en un comunicado que publicó en redes.