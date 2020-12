Preocupados. Así están los seguidores de Esperanza Gómez, la reconocida actriz de cine para adultos, luego de que ella misma mencionara que podría retirarse de la industria.

La colombiana se sinceró en una entrevista con el medio Pulzo, en la que aseguró que, aunque el porno le ha dado buenos beneficios económicos y fama, piensa dejar de ejercerlo principalmente por problemas de salud.

“Yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malitas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar, entonces me afecta mucho mi estilo de vida... y mi trabajo también porque no me pueden abrir, no me pueden levantar, no me pueden hacer nada”, dijo la actriz de 40 años.