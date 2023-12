Esperanza Gómez habló de la fantasía sexual que sueña cumplir

“Una vez yo vi a mi pareja, que no es la que tengo actualmente, ‘cogiendo’, ¿y sabes qué me molestó? Yo había sido muy clara en decirle ‘no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto’, pero él comenzó a hablarle al oído tratando de que yo no escuchara. Yo dije ‘si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego?’(...) Eso me molestó, y era la primera vez que lo experimentaba (los celos). Obviamente, yo me enojé y le dije a este personaje ‘se acabó el paseo. Se viste y nos vamos’. Yo contraté a la chica, que se dedica a prestar servicios sexuales. Le pagué y dije ‘este tan atrevido”, contó la actriz.