Esperanza Gómez, casada con dos hombres, se va a separar de uno, ¿por qué?

“En el primer mes, cuando estábamos juntos, y a pesar de que le permití tener sexo con permiso, un día me dijo que iba para el banco y se fue a tener relaciones con una mujer en un motel”, contó la también empresaria.

Recientemente en una entrevista con la presentadora Eva Rey para su programa 'Desnúdate con Eva' la modelo, dio unas cuantas revelaciones que hasta el momento no hacían parte de su vida pública, en estas, contó que se encuentra casada con dos hombres, pero que con uno de ellos está en trámites de divorcio.

Contó además que terminó de una vez su relación con su pareja norteamericana porque ella es “una persona muy leal”, lo que una falta de todo para la actriz.. Así mismo, reveló que sus sentimientos hacia él no eran tan fuertes como los que siente por su pareja colombiana, a quien no terminó por gustarle que ella tuviera una relación paralela.

"Ya estamos en proceso de 'chao, chao'. Hace días no hablamos. Intentó arreglar las cosas, pero una vez se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación no hay nada que salvar y eso nos pasó. Nunca tuve admiración (por él)", señaló la mujer en entrevista con Eva Rey.

La colombiana se dio cuenta de la infidelidad de su pareja y cuando lo encaró este le “juró por su mamá mirándome a los ojos” que no era cierto, pero cuando ella le mostró las pruebas que tenía, “él no sabía ni qué decir”.

“Al principio eran amiguis, pero cuando el de Estados Unidos empezó a celarme con el de aquí (su pareja colombiana) y a exigirme que lo dejara y me quedara solo con él ya el de aquí tampoco le gustó (...) Sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano”, sostuvo.

Pese a la ruptura amorosa que atraviesa, Esperanza Gómez confesó que se siente feliz y tranquila con la relación estable que mantiene con su pareja colombiana, con quien ya completa 17 años de relación.