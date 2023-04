Escudero del ‘Desafió The Box’ reveló detalles sobre la caída de Omega

“Primero que todo no me siento ni feliz ni triste, me siento tranquilo porque yo estaba consciente de la responsabilidad que tenía encima, de los rivales a los que me iba a enfrentar”, exaltó Escudero. (Le puedo interesar: Exparticipante del ‘Desafío’ estuvo en la cárcel y contó todos los detalles)

Al referirse de lo ocurrido durante la competencia, Escudero resaltó, “todos para mí son unos guerreros, unas máquinas, entonces venía un poco tranquilo. Obviamente me siento orgulloso porque fui el que vine a representar al equipo Omega, aunque no voy a negar que me sentí un poco frustrado por no poder pasar el obstáculo con la caja”.