Escucha y baila ‘3 a. m.’ una fusión de trap y reguetón, del artista Doble K

“Hacer música es la decisión más importante que he tomado en mi vida y me siento muy orgulloso de todo mi proceso como artista. Vengo de una familia de abogados y todos pensaron que también lo sería, incluso hice varios semestres, pero no...cantar es lo que me apasiona”.

Así nos habla el barranquillero Kevin Arjona de su amor por el canto y las melodías. Tiene 24 años y desde el 2014 comenzó a componer y cantar. “Yo estaba estudiando, pero no me iba bien porque no era lo mío, así que me retiré de la universidad, me puse a trabajar y con mis recursos me comencé a costear mis gastos como cantante. Recuerdo que primero cantaba mambo”, contó el artista que se hace llamar Doble K, ‘el Prezi’.